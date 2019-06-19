Переговори у Мінську: Зеленський оновив склад української делегації у Тристоронній групі, фото — theБабель

https://racurs.ua/ua/n123358-zelenskyy-onovyv-sklad-ukrayinskyh-peregovornykiv-schodo-viyny-na-donbasi.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив нових членів Тристоронньої контактної групи для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Указ глави держави уповноважив представляти Україну у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи Богдана Бондаря, Ігоря Веремія, Валерію Лутковську та Олександра Моцика.

Бондар працюватиме у робочій підгрупі з безпекових питань, Веремій —у робочій підгрупі з соціально-економічних питань, Лутковська —у робочій підгрупі з гуманітарних питань, а Моцик — у робочій підгрупі з політичних питань.

Нагадаємо, що на початку червня головним переговорником від України у Тристоронній мінській групі Зеленський призначив другого президента України Леоніда Кучму.