Біля АП тисячі демонстрантів влаштували акцію проти Кучми. Фото: Facebook

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У Києві під стінами Адміністрації президента тисячі громадян зібралися на акцію «Зупинимо капітуляцію».

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Демонстранти заявляють, що нові домовленості про «режим тиші» та норма «не стріляти у відповідь», які запропонував голова української делегації в ТКГ Леонід Кучма, сигналізують про капітуляцію країни. Про це повідомляє «Українська правда».

Під час акції під центральним входом до установи відбулася штовханина та конфлікт між поліцією та демонстрантами. Мітингувальники намагалися повісити на стіну АП табличку «Адміністрація губернатора Малоросії», але правоохоронці її зірвали і знищили.

За словами поліції, неприпустимо вішати символіку агресора на держадміністрацію. Під час акції демонстранти також спалили білий прапор, який символізує капітуляцію.

Учасники акції вигукували образи, слоган «Кучму геть» та вимагали допуску ветеранів до Мінських домовленостей. Акція стартувала о 19.00, а вже о 19.50 демонстранти почали розходитись.