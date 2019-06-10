Збиття дитини на переході: поліцейському обрали запобіжний захід. Фото: Україна Нова

https://racurs.ua/ua/n123006-zbyttya-dytyny-na-perehodi-policeyskomu-obraly-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

У Сумській області поліцейський за кермом службового авто Volkswagen Passat збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході в місті Конотоп.

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Октябрський райсуд Полтави обрав правоохоронцю запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 2 місяці. Розмір застави правоохоронця становить 57 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Наразі правоохоронця відсторонили від посади строком на 2 місяці. Йому повідомили про підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке заподіяло тяжке тілесне ушкодження).

Якщо провину поліцейського доведуть, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Зазначимо, що травмовану дитину госпіталізували до медичного закладу через тяжкі тілесні ушкодження.

Як відомо, у Переяслав-Хмельницькому Київської області п’яні поліцейські вбили п’ятирічного хлопчика. Правоохоронці вирішили задля розваги постріляти по металевих банках, однак поцілили у дитину. Хлопчика госпіталізували з низкою тяжких поранень, але лікарі не змогли врятувати його життя.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 10 начальників відділів були відсторонені після проведення службової перевірки.