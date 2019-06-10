Ребенка сбили переходе: полицейскому избрали меру пресечения. Фото: Україна Нова

https://racurs.ua/n123006-rebenka-sbili-perehode-policeyskomu-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

В Сумской области полицейский за рулем служебного авто Volkswagen Passat сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Конотоп.

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Октябрьский райсуд Полтавы избрал правоохранителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Размер залога полицейского составляет 57 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сейчас правоохранителя отстранили от должности сроком на 2 месяца. Ему сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение).

Если вину полицейского докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Отметим, что травмированного ребенка госпитализировали в медицинское учреждение из-за тяжких телесных повреждений.

Как известно, в Переяслав-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские убили пятилетнего мальчика. Правоохранители решили ради развлечения пострелять по металлическим банкам, однако попали в ребенка. Мальчика госпитализировали в реанимацию с рядом тяжелых ранений, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Как ранее сообщал «Ракурс», 10 начальников отделов были отстранены после проведения служебной проверки.