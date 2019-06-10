Возле АП тысячи демонстрантов устроили акцию против Кучмы. Фото: Facebook

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Ракурс

В Киеве под стенами Администрации президента тысяч граждан собрались на акцию «Остановим капитуляцию».

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Демонстранты заявляют, что новые договоренности о «режиметишины» и норма «не стрелять в ответ», которые предложил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма, сигнализируют о капитуляции страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Во время акции под центральным входом в учреждение состоялась потасовка и конфликт между полицией и демонстрантами. Митингующие пытались повесить на стену АП табличку «Администрация губернатора Малороссии», но правоохранители ее сорвали и уничтожили.

По словам полиции, недопустимо вешать символику агрессора на госадминистрацию. Во время акции демонстранты также сожгли белый флаг, символизирующий капитуляции.

Участники акции выкрикивали оскорбления, слоган «Кучму прочь» и требовали допуска ветеранов к Минским договоренностям. Акция стартовала в 19.00, а уже в 19.50 демонстранты начали расходиться.