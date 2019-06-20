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Ракурс
Разумков рассказал, когда коррумпированные чиновники сядут в тюрьму. Фото: Politeka

Разумков рассказал, когда коррумпированные чиновники сядут в тюрьму (ВИДЕО)

20 июн 2019, 13:51
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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, когда начнут бросать в тюрьму коррумпированных чиновников. По словам политика, для таких радикальных мер необходима работающая система. Сажать чиновников в тюрьму в ручном режиме не будут.

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Разумков подчеркнул, что в этом вопросе может помочь Высший антикоррупционный суд, который на данный момент начинает свою работу. Политик отметил, что для эффективной работы суда нужна качественная работа Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры, которые должны обеспечить суд делами. Об этом Разумков рассказал в интервью «КП в Украине».

По словам Разумкова судебная система нуждается в перезапуске, так как между НАБУ, САП и судами существует множество разногласий.

Также Разумков отметил, что украинская система должна пройти по европейскому пути, чтобы заработать. Так, в Европе применяют принцип кнута и пряника, в то время как в Украине выбирали лишь один путь.

Разумков отметил, что в Украине сначала повысили зарплату чиновников и не включили систему контроля за деятельностью государственных служащих. Затем была внедрена система тотального контроля, однако была оставлена минимальная зарплата.

Как ранее сообщал «Ракурс», в интервью Разумков рассказал о возможности дальнейшего объединения «Слуги народа» и «Голоса».

Источник: Ракурс


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