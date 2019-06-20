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Ракурс
Разумков розповів, коли корумповані чиновники сядуть у в'язницю. Фото: Politeka

Разумков розповів, коли корумповані чиновники сядуть у в’язницю (ВІДЕО)

20 чер 2019, 13:51
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Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів, коли почнуть кидати у в’язницю корумпованих чиновників. За словами політика, для таких радикальних заходів необхідна працююча система. Саджати чиновників у в’язницю в ручному режимі не будуть.

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Разумков наголосив, що в цьому питанні може допомогти Вищий антикорупційний суд, який наразі починає свою роботу. Політик зазначив, що для ефективної роботи суду потрібна якісна робота Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціальної антикорупційної прокуратури, які повинні забезпечити суд справами. Про це Разумков розповів в інтерв’ю «КП в Україні».

За словами Разумкова судова система потребує перезапуску, так як між НАБУ, САП і судами існує безліч розбіжностей.

Також Разумков зазначив, що українська система повинна пройти по європейському шляху, щоб запрацювати. Так, в Європі застосовують принцип батога і пряника, в той час як в Україні вибирали лише один шлях.

Разумков зазначив, що в Україні спочатку підвищили зарплату чиновників і не включили систему контролю за діяльністю державних службовців. Потім була впроваджена система тотального контролю, проте була залишена мінімальна зарплата.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в інтерв’ю Разумков розповів про можливості подальшого об'єднання «Слуги народу» і «Голосу».

Джерело: Ракурс


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