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Убивство Гандзюк: Зеленський погодився зустрітися з батьком активістки, фото: tsn.ua

Батько Гандзюк покликав Зеленського на зустріч: що відповів президент

20 чер 2019, 13:25
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Вбивці Катерини Гандзюк, громадської активістки і херсонської чиновниці, повинні понести покарання, але на даний момент розслідування справи саботується. Про це заявив її батько Віктор Гандзюк у відкритому листі до президента України Володимира Зеленського, закликавши главу держави зустрітися з ним.

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За словами Гандзюка, єдина мета його зустрічі з Зеленським — знайти і покарати убивць його доньки. Він також наполягає на тому, щоб зустріч відбувалася без участі журналістів, але в присутності громадських активістів.

Балотуючись, Володимире, ви вимагали від Петра Порошенка покарати убивць Каті. Сьогодні президентом стали ви. Вбивць досі не покарано. Будь ласка, не мовчіть, — написав Гандзюк.

Зеленський вже дав відповідь на це звернення. У коментарі до посту Гандзюка він написав наступне:

Доброго дня. Давайте зустрінемося в Адміністрації президента. З вами зв’яжеться Марія.

Офіційної інформації про дату та формат зустрічі Зеленського з Гандзюком наразі немає.

Батько Гандзюк покликав Зеленського на зустріч: що відповів президент. Скріншот із Facebook

Батько Гандзюк покликав Зеленського на зустріч: що відповів президент. Скріншот із Facebook

Як відомо, напад на активістку Катерину Гандзюк стався влітку 2018 року, зловмисник використав сірчану кислоту. Через три місяці дівчина померла в лікарні.

На початку червня 2019 року суд засудив координатора нападу Сергія Торбіна до 6,5 років позбавлення волі. Микита Грабчук, який безпосередньо скоїв напад, засуджений до 6 років в’язниці. Підозрювані в пособництві вбивству В’ячеслав Вишневський та Володимир Васянович отримали по 4 роки, а Віктор Горбунов — три роки в’язниці.

Замовники вбивства Гандзюк досі офіційно не встановлені. У цьому підозрюють главу Херсонської облради Владислава Мангера. Суд навіть заарештовував його, але чиновник вийшов на свободу під заставу. Сам Мангер свою причетність до злочину заперечує.

Джерело: Ракурс


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