Зеленський — президент: українці оцінили перший місяць роботи нового глави держави, фото — Радіо Свобода

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Журналісти опитали мешканців Києва та Дніпра і поцікавилися їхньою думкою про перший місяць роботи Володимира Зеленського на посаді президента країни.

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В перехожих на вулицях найбільших міст країни цікавилися, чи відбулися в країні радикальні зміни, які обіцяв Зеленський під час передвиборчої кампанії.

Думки розділилися, хоча опитані переважно погано оцінили роботу глави держави, вважаючи, що більшість обіцянок навіть не починала виконуватися. Чимало людей вважають, що Зеленський і його команда несерйозно відноситься до роботи, оскільки в нових управлінців відчувається нестача компетенцій.

Зрозуміло, що треба почекати, ми всі розуміємо, що зміни так швидко не приходять, а якщо приходять, то це зміни на гірше. Але тоді напевно не треба було обіцяти, що все зміниться наступного дня, — розповів журналістам «Прямого» мешканець Дніпра.

Інші дніпряни повідомили, що «це не робота, а продовження відпочинку чи якогось піонерського табору», а також «обіцяти — не означає одружитися».

Це країна, а не «Квартал», — зауважив один з опитаних киян.

Деякі мешканці столиці вважають, що Зеленський зробив і «правильні речі», називаючи в цьому контексті зустріч із великим німецьким бізнесом, а також подачу декількох законопроектів в Раду.

Водночас люди обурені тим, що частину обіцянок Зеленського, які він давав під час виборів, тепер назвали жартами. Одна з киянок заявила, що вона не проти президента Зеленського у невоєнний час.

Ще один мешканець столиці розкритикував наміри команди нового глави держави запровадити «державу у смартфоні». Він остерігається того, що перехід в діджитал створить ризики зламу мереж в країні і зробить більш вразливою для ворога інфраструктуру.

Дуже нудний і невеселий президент, — сказав інший киянин і розсміявся.

Нагадаємо, 20 червня в команді Зеленського розповіли про наміри реорганізації Адміністрації президента. Змінять її назву та місцезнаходження, а також утворять галузеві директорати, які виконуватимуть функції аналітичних центрів.