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Зеленский — президент: украинцы оценили первый месяц работы нового главы государства, фото — Радио Свобода

Это страна, а не «Квартал»: украинцы оценили первый месяц работы Зеленского на должности (ВИДЕО)

20 июн 2019, 13:21
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Журналисты опросили жителей Киева и Днепра и поинтересовались их мнением о первом месяце работы Владимира Зеленского на должности президента страны.

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У прохожих на улицах крупнейших городов страны интересовались, произошли ли в стране радикальные изменения, которые обещал Зеленский во время предвыборной кампании.

Мнения разделились, хотя опрошенные в основном плохо оценили работу главы государства, считая, что большинство обещаний даже не начинало выполняться. Многие считают, что Зеленский и его команда несерьезно относятся к работе, поскольку у новых управленцев ощущается нехватка компетенций.

Понятно, что надо подождать, мы все понимаем, что изменения так быстро не приходят, а если приходят, то это изменения к худшему. Но тогда наверное не надо было обещать, что все изменится на следующий день, — рассказал журналистам «Прямого» житель Днепра.

Другие днепряне сообщили, что «это не работа, а продолжение отдыха или какого-то пионерского лагеря», а также «обещать — не значит жениться».

Это страна, а не «Квартал», — отметил один из опрошенных киевлян.

Некоторые жители столицы считают, что Зеленский сделал и «правильные вещи», называя в этом контексте встречу с великим немецким бизнесом, а также подачу нескольких законопроектов в Раду.

В то же время люди возмущены тем, что часть обещаний Зеленского, которые он давал во время выборов, теперь назвали шутками. Одна из киевлянок заявила, что она не против президента Зеленского в невоенное время.

Еще один житель столицы раскритиковал намерения команды нового главы государства ввести «государство в смартфоне». Он опасается того, что переход в диджитал создаст риски взлома сетей в стране и сделает более уязвимой для врага инфраструктуру.

Очень скучный и унылый президент, — сказал другой киевлянин и рассмеялся.

Напомним, 20 июня в команде Зеленского рассказали о намерении реорганизировать администрацию президента. Изменят ее название и местонахождение, а также образуют отраслевые директораты, которые будут выполнять функции аналитических центров.

Источник: Ракурс


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