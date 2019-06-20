Реформа АП: Администрация Зеленского станет Офисом и переедет в Украинский дом

https://racurs.ua/n123380-ofis-vmesto-administracii-u-zelenskogo-obyasnili-kak-budut-reformirovat-ap-video.html

Ракурс

Администрация президента Украины обнародовала основные тезисы реорганизации этого органа исполнительной власти.

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Основные события реформы — переименование АП в Офис президента Украины, его переезд в Украинский дом в Киеве, а также образование директоратов — отраслевых аналитических центров.

Принцип прост — меньше людей, меньше государственных средств, больше эффективности, — сообщается на видео, которое распространила 20 июня «Команда Зеленского».

Концепция реформирования АП предусматривает ментальные реформы и организационные. О них подробно рассказал заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.

Во-первых, АП изменит название на Офис президента. Во-вторых, изменятся функции ведомства.

Это будет не кураторство над различными органами власти. АП часто действовала параллельно правительству. Мы предполагаем образования директоратов, которые станут аналитическими центрами. Они будут мониторить ситуацию в стране и предлагать президенту, во что ему следует вмешаться, — сообщил Рябошапка.

Реформирование и переезд АП в Украинский дом состоится без дополнительной нагрузки на бюджет, обещают в АП. Глава Администрации Андрей Богдан заверил, что реорганизацию профинансируют за счет грантов Евросоюза. В старом здании на Банковой обещают устроить музей и выставочный центр.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Зеленский хочет забрать под помещение АП нижние этажи Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля «Киевские солисты». Кроме того, президент намерен оставить функционировать рынок на нижних этажах здания.