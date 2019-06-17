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Ракурс
Из Администрации президента на Банковой могут сделать музей

Из Администрации президента на Банковой могут сделать музей (ВИДЕО)

17 июн 2019, 08:38
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Новоизбранный президент Владимир Зеленский не передумал переносить Администрацию президента из нынешнего здания. Однако в здании на Банковой могут открыть музей государственности Украины.

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По словам главы АП Андрея Богдана, в новой администрации будут стеклянные стены в виде офиса открытого типа. В АП разместят рабочие группы, а также будет открыта территория, которую сможет посетить любой украинец. Об этом Богдан заявил в эфире телеканала «Украина».

Команда Зеленского рассматривает несколько вариантов дальнейшей судьбы здания на Банковой. Был вариант продать нынешнюю АП и пополнить деньгами бюджет, однако там могут открыть музей государственности.

Перенести Администрацию в другое здание предложил Зеленский. В Полиции охраны подчеркнули, что это не лучший вариант, хотя они готовы к нему. Экс-глава АП заявил, что стоимость переезда АП может составлять десятки миллионов долларов.

Отметим, что сейчас в АП упростили правила посещения: украинцы могут зайти со своим ноутбуком и в шортах.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский вывел из официальной делегации заместителя министра, который критиковал назначения Богдана.

Источник: Ракурс


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