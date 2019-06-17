З Адміністрації президента на Банковій можуть зробити музей. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n123251-z-administraciyi-prezydenta-na-bankoviy-mojut-zrobyty-muzey.html

Ракурс

Новообраний президент Володимир Зеленський не передумав переносити Адміністрацію президента з нинішньої будівлі. Однак у будівлі на Банковій можуть відкрити музей державності України.

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За словами глави АП Андрія Богдана, в новій адміністраціюї будуть скляні стіни у вигляді офісу відкритого типу. В АП працюватимуть робочі групи, а також буде відкрита територія, до якої зможе завітати будь-який українець. Про це Богдан заявив в ефірі телеканалу «Україна».

Команда Зеленського розглядає декілька варіантів подальшої долі будівлі на Банковій. Був варіант продати нинішню АП та поповнити грошима бюджет, однак там можуть відкрити музей державності.

Перенести Адміністрацію в іншу будівлю запропонував Зеленський. У Поліції охорони наголосили, що це не кращий варіант, хоча вони готові до нього. Екс-голова АП заявив, що вартість переїзду АП може становити десятки мільйонів доларів.

Зазначимо, що зараз в АП спростили правила відвідування: українці можуть зайти з власним ноутбуком та у шортах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський вивів із офіційної делегації заступника міністра, який критикував призначення Богдана.