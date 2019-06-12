Володимир Зеленський підписав черговий указ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123086-zelenskyy-zminyv-kerivnyka-ukrayinskoyi-delegaciyi-dlya-uchasti-v-dyplomatychniy-sesiyi-gaazkoyi.html

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Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова главою української делегації для участі в Гаазькій конференції з міжнародного приватного права.

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Відповідний указ № 400/2019, яким внесено зміни до президентського указу від 16 травня 2019 року NQ 230 «Про делегацію України для участі в роботі 22-ї дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права», Зеленський вже підписав. Документ опубліковано на веб-сторінці глави держави.

Затвердити у складі делегації України для участі в роботі 22-ї дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права посла України в королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова главою делегації, увільнивши його від виконання обов’язків заступника глави делегації, — йдеться у повідомленні.

У документі також зазначається, що заступник міністра юстиції Сергій Петухов звільнений від виконання обов’язків керівника української делегації.

Як відомо, Петухов раніше активно наполягав, що глава Адміністрації президента Андрій Богдан підпадає під люстраційну перевірку. Так, Міністерство юстиції спрямувало листи в АП із проханням надати інформацію щодо результатів люстраційної перевірки осіб, яких президент призначив на посади в свою адміністрацію.

Нагадаємо, 12 червня президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».