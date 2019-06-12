Новини футболу: Ахметов відшукав нового тренера для "Шахтаря", фото — "Шахтар"

https://racurs.ua/ua/n123085-ahmetov-vidshukav-novogo-trenera-dlya-shahtarya-ce-znovu-portugalec.html

Ракурс

Луїш Каштру став новим головним тренером «Шахтаря». Термін угоди з клубом розрахований на два роки.

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Контракт з 57-річним португальським тренером підписано 12 червня і він вже набув чинності, повідомила прес-служба «Шахтаря».

Луїш Мануель Рібейру де Каштру народився 3 вересня 1961 року в Мондройнше, Португалія. Він виступав за «Уніан Лейрію» (1978−1985), «Віеренше» (1981−1982), «Віторію Гімарайнш» (1985−1987), «Елваш» (1987−1990), «Фафе» (1989−1990), «Агеду» (1990−1997).

Найзначніші віхи тренерської кар'єри Каштру припали на роботу у «Порту», «Ріу Аве», «Шавіш» та «Віторію Гімарайнш» (2018−2019).

ЗМІ повідомляли, що «гірники» шукали саме португаломовного тренера, оскільки йому буде легше порозумітися із численними бразильськими легіонерами команди.

Луїш Каштру стане 33-м тренером в історії «Шахтаря». Учора «Ракурс» повідомляв, що інший португальський спеціаліст, Пауло Фонсека, очолив італійську «Рому». Фонсека працював у «Шахтарі» попередні два роки після того, з команди пішов Мірча Луческу.