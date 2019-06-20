Реформа АП: Адміністрація Зеленського стане Офісом і переїде в Український дім (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n123380-ofis-zamist-administraciyi-v-zelenskogo-poyasnyly-yak-reformuvatymut-ap-video.html

Ракурс

Адміністрація президента України оприлюднила головні тези реорганізації цього органу виконавчої влади.

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Основні події реформи — перейменування АП в Офіс президента України, його переїзд в Український дім у Києві, а також утворення директоратів — галузевих аналітичних центрів.

Принцип простий — менше людей, менше державних коштів, більше ефективності, — розповідається на відео, яке розповсюдила 20 червня «Команда Зеленського» в Телеграм.

Концепція реформування АП передбачає ментальні реформи та організаційні. Про них детально розповів заступник глави Адміністрації Руслан Рябошапка.

По-перше, АП змінить назву на Офіс президента. По-друге, зміняться функції відомства.

Це буде не кураторство над різними органами влади. АП часто діяла паралельно до уряду. Ми передбачаємо утворення директоратів, які будуть аналітичними центрами. Вони моніторитимуть ситуацію в країні і пропонуватимуть президенту, у що йому варто втрутитися, — повідомив Рябошапка.

Реформування і переїзд АП в Український дім відбудеться без додаткового навантаження на бюджет, обіцяють в АП. Глава АП Андрій Богдан запевнив, що реорганізацію профінансують за рахунок грантів Євросоюзу.

В будівлі на Банковій обіцяють влаштувати музей та виставковий центр.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Зеленський хоче забрати під приміщення своєї адміністрації поверхи Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю «Київські солісти». Крім того, президент має намір залишити функціонувати ринок на нижніх поверхах будівлі.