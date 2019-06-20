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Жертвами повені в Туреччині стали семеро осіб, є поранені і зниклі безвісти. Фото: Анадолу
Жертвами повені в Туреччині стали семеро осіб, є поранені і зниклі безвісти (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123379-jertvamy-poveni-v-turechchyni-staly-semero-osib-ie-poraneni-i-znykli-bezvisty-foto-video.htmlРакурс
Повінь на північному сході Туреччини в провінції Трабзон забралв життя щонайменше сімох осіб. В результаті стихійного лиха троє осіб були госпіталізовані в медичний заклад з пораненнями, а ще трьох продовжують розшукувати рятувальники.
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Сильні зливи в районі Трабзон чорноморського регіону призвели до того, що дві річки вийшли з берегів. Повінь знищила ряд будинків, пошкодила машини і викликала розрив в трубах гідроелектростанції. Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah Turkey.
На пошуки зниклих відправили команду з 280 рятувальників. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих і шістьох зниклих, проте потім були знайдені ще три тіла.
Deadly #Flooding, #Landslide, #Waterspout & #Volcano Activity Strike #Turkey. Death Toll Rises To 10— Julio_Vaisman (@VaismanJulio) 19 июня 2019 г.
Severe #Storm & Volcano Activity Also in the #Azores, #Portugal
From #Philippines Sea, #Typhoon Heads To #Japan
Massive #Floods: 7K Evacuated, #Uruguaypic.twitter.com/tM8Iq37BNX
Пожежників і жандармерію також залучили до операції порятунку і пошуків, однак постраждалі райони завалені уламками і зсувами. Синоптики попереджають, що в найближчі дні продовжать йти зливи. Місцева влада закликає жителів уникати відвідування постраждалих районів і бути обережними.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в квітні в результаті повені в Ірані загинули 76 осіб.
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