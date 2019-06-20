Жертвами повені в Туреччині стали семеро осіб, є поранені і зниклі безвісти. Фото: Анадолу

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Повінь на північному сході Туреччини в провінції Трабзон забралв життя щонайменше сімох осіб. В результаті стихійного лиха троє осіб були госпіталізовані в медичний заклад з пораненнями, а ще трьох продовжують розшукувати рятувальники.

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Сильні зливи в районі Трабзон чорноморського регіону призвели до того, що дві річки вийшли з берегів. Повінь знищила ряд будинків, пошкодила машини і викликала розрив в трубах гідроелектростанції. Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah Turkey.

На пошуки зниклих відправили команду з 280 рятувальників. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих і шістьох зниклих, проте потім були знайдені ще три тіла.

Пожежників і жандармерію також залучили до операції порятунку і пошуків, однак постраждалі райони завалені уламками і зсувами. Синоптики попереджають, що в найближчі дні продовжать йти зливи. Місцева влада закликає жителів уникати відвідування постраждалих районів і бути обережними.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в квітні в результаті повені в Ірані загинули 76 осіб.