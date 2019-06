Повінь на північному сході Туреччини в провінції Трабзон забралв життя щонайменше сімох осіб. В результаті стихійного лиха троє осіб були госпіталізовані в медичний заклад з пораненнями, а ще трьох продовжують розшукувати рятувальники.

Сильні зливи в районі Трабзон чорноморського регіону призвели до того, що дві річки вийшли з берегів. Повінь знищила ряд будинків, пошкодила машини і викликала розрив в трубах гідроелектростанції. Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah Turkey.

На пошуки зниклих відправили команду з 280 рятувальників. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих і шістьох зниклих, проте потім були знайдені ще три тіла.

