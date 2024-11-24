Туреччина завадила росії окупувати Одесу та Миколаїв. Фото:

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Закриття Туреччиною проток завадило росії захопити Одесу та Миколаїв.

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На початку повномасштабної війни в Україні Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли. Це стало одним з ключових етапів української оборони й завадило росії захопити Одесу, Миколаїв та інші території України. Бо в Середземному морі на той момент перебували два російські крейсери. Про це посол України в Туреччині Василь Боднар заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

Одну «Москву» ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги оосії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря, — розповів він.

Також Туреччина, за словами дипломата, стала важливим транспортним хабом для України. Все завдяки діючому транспортному безвізу між країнами, але раніше кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах й перевізники не могли забирати вантажі.

Нагадаємо, у серпні Туреччина ратифікувала угоду з Україною про зону вільної торгівлі. Очікується, що зона вільної торгівлі збільшить обсяги до 10 млрд дол. за короткий період.

Джерело: «Укрінформ»