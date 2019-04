Через повені в Ірані загинуло 76 осіб. Найбільше осіб загинуло в провінціях Фарс та Лорістан. Там повені забрали життя 23-х та 14-ти осіб відповідно.

У провінції Гулістан від повеней загинуло 8 осіб, у провінціях Мазендеран, Хамадан і Хузестан — по п’ять осіб, в інших провінціях кількість загиблих від повеней становить до п’яти осіб, повідомляють в Інституті судової експертизи, передає Mehrnews.com.

Водночас представник збройних сил Ірану Шахин Тагихани заявив, що військова авіація та армія готові допомогти тим, хто постраждав внаслідок повені. Наразі збройні сили приведено до стану готовності реагувати на надзвичайну ситуацію.

Зазначимо, що в Ірані третій тиждень йдуть сильні зливи, які спровокували повені у 25 провінціях країни. Внаслідок злив вже постраждали понад 400 тис. осіб.

Weeks of extreme flooding in multiple cities of Iran, flooding that has not been seen in history. Many cities and villages are destroyed. Seems like it is not going to stop any time soon. #ClimateChange#IranFloodspic.twitter.com/NSgVnSOjfk

— Ommid Saberi (@ommidsaberi) 14 апреля 2019 г.