Наводнения в Иране: погибли около 80 человек. Фото: Media.az

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Из-за наводнений в Иране погибли 76 человек. Больше всего человек погибли в провинциях Фарс и Лористан. Там наводнения унесли жизни 23-х и 14-ти людей соответственно.

В провинции Гулистан от наводнений погибли 8 человек, в провинциях Мазендеран, Хамадан и Хузестан — по пять человек, в других провинциях число погибших от наводнений составляет до пяти человек, сообщают в Институте судебной экспертизы, передает Mehrnews.com.

В то же время представитель вооруженных сил Ирана Шахин Тагихани заявил, что военная авиация и армия готовы помочь пострадавшим в результате наводнения. Сейчас вооруженные силы приведены в состояние готовности реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Отметим, что в Иране третью неделю идут сильные ливни, которые спровоцировали наводнения в 25 провинциях страны. В результате ливней уже пострадали более 400 тыс. человек.