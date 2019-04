Из-за наводнений в Иране погибли 76 человек. Больше всего человек погибли в провинциях Фарс и Лористан. Там наводнения унесли жизни 23-х и 14-ти людей соответственно.

В провинции Гулистан от наводнений погибли 8 человек, в провинциях Мазендеран, Хамадан и Хузестан — по пять человек, в других провинциях число погибших от наводнений составляет до пяти человек, сообщают в Институте судебной экспертизы, передает Mehrnews.com.

В то же время представитель вооруженных сил Ирана Шахин Тагихани заявил, что военная авиация и армия готовы помочь пострадавшим в результате наводнения. Сейчас вооруженные силы приведены в состояние готовности реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Отметим, что в Иране третью неделю идут сильные ливни, которые спровоцировали наводнения в 25 провинциях страны. В результате ливней уже пострадали более 400 тыс. человек.

Weeks of extreme flooding in multiple cities of Iran, flooding that has not been seen in history. Many cities and villages are destroyed. Seems like it is not going to stop any time soon. #ClimateChange#IranFloodspic.twitter.com/NSgVnSOjfk

— Ommid Saberi (@ommidsaberi) 14 апреля 2019 г.