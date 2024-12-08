Израиль нанес авиаудары по ряду объектов в Сирии, фото: фото: GoodFon

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Ізраїль сьогодні, 8 грудня, коли повстанці скинули владу диктатора Сирії Башара Асада, завдав трьох авіаударів по комплексу безпеки і урядовому дослідницькому центру у столиці країни Дамаску.

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Цей центр в минулому використовувався Іраном для розробки ракет, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в сфері регіональної безпеки.

За словами джерел видання, удари завдали значних пошкоджень головному митному управлінню і будівлям, що прилягають до офісів військової розвідки в комплексі безпеки, розташованому в районі Кафр Суса в Дамаску. Було пошкоджено науково-дослідний центр.

Одне з джерел повідомило, що удари були завдані по об'єктах інфраструктури, які використовуються для зберігання секретних військових даних, обладнання та частин керованих ракет, — зазначає агентство.

Зазначається, що ізраїльські чиновники висловлювали стурбованість тим, що хімічна зброя та інші заборонені боєприпаси і ракети, які Сирія зберігала десятиліттями, тепер можуть потрапити до рук очолюваних ісламістами повстанців.

Раніше Ізраїль також завдав щонайменше семи мішеней на південному заході Сирії, які включали авіабазу Халхала, з якої сирійські війська вийшли з минулої ночі. За інформацією джерел агентства, армія залишила після себе великі запаси ракет, батарей протиповітряної оборони та боєприпасів, по яких було завдано удару.

Удари поблизу військового аеропорту Меззе на південний захід від Дамаску поцілили в інші склади боєприпасів.

Ізраїль завдає ударів по пов’язаних з Іраном об'єктах у Сирії вже багато років, але активізував такі рейди після нападу палестинського угруповання ХАМАС на ізраїльську територію 7 жовтня 2023 року, що спричинило війну в секторі Газа.

Джерело: Reuters