Асад с семьей прибыл в Москву — рф предоставила ему убежище

Башар Асад, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n201979-asad-s-semey-pribyl-v-moskvu-rf-predostavila-emu-ubejische.html

Ракурс

Диктатор Башар Асад, владу якого нещодавно повалили у Сирії, прибув з родиною до Москви.

.

Про це з посиланням на джерело у кремлі повідомляє російське агентство ТАСС,

За інформацією агентства, росія надала Асаду та його родині притулок.

Сьогодні вранці з’явилися повідомлення, що літак Асада міг зазнати авіакатастрофи після вильоту із Дамаска. Згодом ГУР Міноборони України повідомило, що імітація цієї авіакатастрофи була здійснена росією для прикриття своєї операції з його порятунку.

Джерело: ТАСС