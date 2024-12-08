Башар Асад, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n201978-rossiya-imitirovala-katastrofu-samoleta-asada-dlya-prikrytiya-operacii-po-ego-spaseniu-gur.html

Ракурс

Втеча сирійського диктатора Башара Асада з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з ним на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

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Головне управління розвідки Міноборони України у своєму Telegram-каналі повідомляє, що, ймовірно, це була здійснена за вказівками росії дезінформація.

Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб, — зазначають у ГУР. — Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом.

У ГУР зауважують, що становище російського контингенту у Сирії тим часом — стабільно скрутне і скрушне: залишки угруповання держави-агресора продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем та небом.

Першими втекли «шишки» російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом сєрґєєм кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ рф в Сирії генерал алєксандр чайко — він покомандував тиждень, — зазначили у ГУР.

За інформацією ГУР, для вивезення залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту рф.

Варто додати, що сьогодні вранці народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомляв, що, за даними його джерел, вночі у Будапешті приземлився літак сірійських авіаліній.