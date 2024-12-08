Президент Сирии Башар Асад. Фото:

https://racurs.ua/n201964-siriyskiy-diktator-bashar-asad-mog-pogibnut-v-aviakatastrofe-reuters.html

Ракурс

Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі.

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Літак Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді, коли туди зайшли сирійські повстанці. Борт тримав курс до прибережних районів, де розташовані російські авіаційні та морська бази. За кілька хвилин літак зробив різкий розворот і зник з радарів. Повітряне судно було на висоті 500 м. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, які назвали загибель Асада «дуже ймовірною».

Однак також не виключається, що у літака відключився транспондер — пристрій, який передає сигнали.

Нагадаємо, сирійські повстанці, які виступають проти режиму Башара Асада, взяли під контроль низку великих міст, а сьогодні увійшли в Дамаск.

Повстанці вже зробили своє перше звернення до сирійського народу по державному телебаченню й заявили про повалення режиму Асада. Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність передати владу опозиції.

Президент Башар аль-Асад покинув місто на літаку, прямуючи в невідомому напрямку.

Джерело: Reuters