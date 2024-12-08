Жителі Дамаска підтримали повстанців. Фото: AP

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Сирійські повстанці заявили про звільнення міста Дамаск — столиці Сирії.

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Після взяття під контроль стратегічного міста Хомс повстанці «Хайят Тахрір аш-Шам» продовжили наступ на Дамаск й захопили його. Після цього сотні людей вийшли на вулиці, аби підтримати їх. Сирійські повстанці вже зробили своє перше звернення до сирійського народу по державному телебаченню й заявили про повалення режиму Башара Асада. Про це повідомила агенція Reuters.

Про контроль над Дамаском повідомив і речник підполковника Хасана Абдель Гані.

Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від диктатора Башара аль-Асада, — написав він у соцмережах.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі у своєму відеозверенні також заявив про готовність передати владу опозиції. А Генеральний штаб Збройних сил Сирії повідомив про падіння режиму та закликав військових скласти зброю.

Сирійський диктатор Башар аль-Асад, ймовірно, покинув Дамаск. Двоє високопоставлених офіцерів армії Сирії розповіли Reuters, що президент втік на літаку й вилетів зі столиці в невідомому напрямку в неділю. Попередньо відомо, що Асад міг перебувати на борту російського літака Іл-76Т. За даними сервісу Flightradar, цей борт з невідомих причин сьогодні зник з радарів біля Аль-Сувейрі в Сирії.

Нагадаємо, сирійські повстанці розпочали наступ проти урядових сил Башара Асада та російських військ, які його підтримують. Вони заявили, що в такий спосіб відповідають на посилення ударів російських і сирійських військово-повітряних сил по цивільному населенню в місті Ідліб, яке утримували повстанці.

Вчора, 7 грудня, повстанці захопили місто Дараа, яке на півдні країни. Це четверте місто, втрачене військами Башара Асада за тиждень. А 6 грудня підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр ель-Зор, головний плацдарм уряду у величезній східній пустелі. Також під контроль повстанців у суботу перейшло й передмістя Дамаска.

Раніше ЗМІ повідомили, що сирійський диктатор Башар Асад разом із сім'єю виїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів та вже перебуває в Абу-Дабі.

Джерело: Reuters