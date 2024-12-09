Армія рф у Сирії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201985-rosiya-prosyt-turechchynu-dopomogty-vyvesty-viyska-z-syriyi-cnn.html

Ракурс

росія звернулася до Туреччини із запитом про допомогу у виведенні свого військового контингенту з території Сирії.

.

Країна-агресор залишити війська лише на військово-морській базі в Тартусі та авіабазі «Хмеймі». Утім, решту сил Кремль хоче вивезти і вже попросив про це допомоги в Анкари. Про це повідомило CNN Türk із посиланням на джерела.

Припускається, що ймовірно, ці війська будуть спершу переміщені на території, які перебувають під контролем турецьких військових. А вже потім росіян вивезуть до рф авіацією.

Москва звернулася до Туреччини для забезпечення безпечного відведення своїх підрозділів. Іранські підконтрольні формування в Сирії вже тривалий час не демонструють значної ефективності, — пише CNN Türk.

Нагадаємо, російська пропаганда напередодні заявила, що сирійський диктатор Башар Асад прибув з родиною до Москви. росія надала Асаду та його родині притулок.

Джерело: CNN Türk