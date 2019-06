Наводнение на северо-востоке Турции в провинции Трабзон унесло жизни по меньшей мере семи человек. В результате стихийного бедствия три человека были госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями, а еще троих продолжают разыскивать спасатели.

Сильные ливни в районе Аракли черноморского региона привели к тому, что две реки вышли из берегов. Наводнение уничтожило ряд домов, повредило машины и вызвало разрыв в трубах гидроэлектростанции. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah Turkey.

На поиски пропавших отправили команду из 280 спасателей. Сначала сообщалось о четырех погибших и шести пропавших, однако затем были найдены еще три тела.

