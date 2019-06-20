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Ракурс
Жертвами наводнения в Турции стали семь человек, есть раненые и пропавшие без вести. Фото: Анадолу

Жертвами наводнения в Турции стали семь человек, есть раненые и пропавшие без вести (ФОТО, ВИДЕО)

20 июн 2019, 10:52
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Наводнение на северо-востоке Турции в провинции Трабзон унесло жизни по меньшей мере семи человек. В результате стихийного бедствия три человека были госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями, а еще троих продолжают разыскивать спасатели.

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Сильные ливни в районе Аракли черноморского региона привели к тому, что две реки вышли из берегов. Наводнение уничтожило ряд домов, повредило машины и вызвало разрыв в трубах гидроэлектростанции. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah Turkey.

Наводнение в Турции. Фото: Daily Sabah Turkey

На поиски пропавших отправили команду из 280 спасателей. Сначала сообщалось о четырех погибших и шести пропавших, однако затем были найдены еще три тела.

Пожарных и жандармерию также привлекли к операции спасения и поисков, однако пострадавшие районы завалены обломками и оползнями. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни продолжат идти ливни. Местные власти призывают жителей избегать посещение пострадавших районов и быть осторожными.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле в результате наводнения в Иране погибли 76 человек.


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