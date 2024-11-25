В Турции после посадки вспыхнул российский пассажирский самолет

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У Туреччині увечері 24 листопада після посадки в аеропорту Анталії спалахнув пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 російської авіакомпанії «Азімут».

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Рейс прямував із Сочі, передає російський пропагандистський «Інтерфакс».

На борту було 79 пасажирів, Росавіація стверджує, що всі вони були евакуйовані, жертв немає, пожежа загашена. «База» пише, що пасажирів було 89.

Очевидці повідомляють, що у літака спочатку спалахнув двигун, після чого полум’я перекинулося далі. На місці працюють рятувальні служби, розпочалося розслідування того, що сталося, повідомляє турецька преса.

Літак з особистим ім’ям «Волга» авіакомпанія «Азімут» отримала в експлуатацію у 2017 році. На ньому були встановлені двигуни SaM146 спільного російсько-французького виробництва. Французька Safran розробляла та виробляла «гарячу» частину двигуна, де спалюється паливо.

Після запровадження проти росії західних санкцій Safran не обслуговує двигуни. Їхню гарячу частину в Росії не ремонтують, писала рік тому газета «Комерсант».

Mash та Baza цитують повідомлення пасажирів, які стверджують, що літак під час посадки сильно вдарився об злітну смугу, після чого розлив паливо. Ця версія не підтверджена іншими джерелами.