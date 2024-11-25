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Ракурс
Запорожье, Киев и Харьков обстреляла армия рф ночью и утром

Запорожье, Киев и Харьков обстреляла армия рф ночью и утром (ВИДЕО)

25 ноя 2024, 08:59
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Через нічні обстріли Запоріжжя травмований 13-річний хлопчик, якому медики надали допомогу на місці.


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Як розповів керівник ОВА Іван Федоров, у місті вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

росія вночі також вкотре атакувала Київ. Уламки збитих дронів виявили у Дніпровському та Дарницькому районах міста, інформують в КМВА. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

Уранці 25 листопада росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Відомо про 13 постраждалих.

Також внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.

Источник: Ракурс


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