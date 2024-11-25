Запорожье, Киев и Харьков обстреляла армия рф ночью и утром

https://racurs.ua/n201535-zaporoje-kiev-i-harkov-obstrelyala-armiya-rf-nochu-i-utrom-video.html

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Через нічні обстріли Запоріжжя травмований 13-річний хлопчик, якому медики надали допомогу на місці.

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Як розповів керівник ОВА Іван Федоров, у місті вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

росія вночі також вкотре атакувала Київ. Уламки збитих дронів виявили у Дніпровському та Дарницькому районах міста, інформують в КМВА. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

Уранці 25 листопада росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Відомо про 13 постраждалих.

Також внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.