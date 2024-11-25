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Запоріжжя, Київ та Харків обстріляли російські нацисти вночі
Запоріжжя, Київ та Харків обстріляли російські нацисти вночі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201535-zaporijjya-kyyiv-ta-harkiv-obstrilyaly-rosiyski-nacysty-vnochi-video.htmlРакурс
Через нічні обстріли Запоріжжя травмований 13-річний хлопчик, якому медики надали допомогу на місці.
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Як розповів керівник ОВА Іван Федоров, у місті вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.
росія вночі також вкотре атакувала Київ. Уламки збитих дронів виявили у Дніпровському та Дарницькому районах міста, інформують в КМВА. Попередньо, без пожежі та постраждалих.
Уранці 25 листопада росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Відомо про 10 постраждалих.
Також внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.