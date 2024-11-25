Невідомі дрони атакували російський військовий завод та нафтобазу у Калузі

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Невідомі дрони атакували російський військовий завод та нафтобазу у Калузі.

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РосЗМІ пишуть, що йдеться про місцевий нафтопереробний завод «Калугвнафтопродукт» та завод з виробництва радіоелектронних виробів «Тайфун».

Натомість губернатор Калузької області заявив, що над регіоном нібито збили три безпілотники. Проте уламки впали на території промислового об'єкта, виникла пожежа.

Наразі кількість пошкоджених та палаючих резервуарів невідома. Однак, враховуючи осередок пожежі, сконцентрований в одному місці, можна припустити, що була пошкоджена одна з груп резервуарів.

Судячи з відео місцевих жителів, можна стверджувати, що щонайменше два безпілотники атакували нафтобазу. Третій безпілотник, ймовірно, був збитий і впав на околицях міста.

Також цієї ночі вибухи лунали у Курську. Місцева влада повідомила, що в області буцімто збили 7 ракет та 7 безпілотників.