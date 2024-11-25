На околицях Вільнюса впав вантажний літак

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На околицях Вільнюса уранці 25 листопада впав вантажний літак.

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За даними місцевих ЗМІ, борт, який належить компанії DHL, упав на двоповерховий житловий будинок на околиці столиці Литви та спалахнув.

За попередніми даними, на борту перебували чотири людини — 2 пілоти і два працівники компанії.

За даними місцевих ЗМІ, мешканці будинку, на який впав літак, живі. Один із пілотів загинув.

Даних про постраждалих мешканців будинку наразі немає, на місці працюють сім автоцистерн та пожежники аеропорту.

Інцидент стався близько 5:30 на вулиці Жирню. На борту перебували чотири людини: два пілоти і два співробітники. Одного з пілотів було врятовано, він прийшов до тями. Як повідомляє Lrystas, інший пілот загинув. Ще двоє членів екіпажу вижили, пише Delfi.

Троща спричинила велику пожежу, рятувальники продовжують працювати на місці. Дорогу в районі падіння літака перекрито.