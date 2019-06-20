Убийство Гандзюк: Зеленский согласился встретиться в отцом активистки. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/n123390-otec-gandzuk-pozval-zelenskogo-na-vstrechu-chto-otvetil-prezident.html

Ракурс

Убийцы Екатерины Гандзюк, общественной активистки и херсонской чиновницы, должны понести наказание, но на данный момент расследование дела саботируется. Об этом заявил ее отец Виктор Гандзюк в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав главу государства встретиться с ним.

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По словам Гандзюка, единственная цель его встречи с Зеленским — найти и наказать убийц его дочери. Он также настаивает на том, чтобы встреча проходила без участия журналистов, но в присутствии общественных активистов.

Баллотируясь, Владимир, вы требовали от Петра Порошенко наказать убийц Кати. Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите, — написал Гандзюк.

Зеленский уже дал ответ на это обращение. В комментарии к посту Гандзюка он написал следующее:

Здравствуйте. Давайте встретимся в Администрации президента. С вами свяжется Мария.

Официальной информации о дате и формате встречи Зеленского с Гандзюком пока что нет.

Как известно, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, злоумышленник использовал серную кислоту. Спустя три месяца девушка умерла в больнице.

В начале июня 2019 года суд приговорил координатора нападения Сергея Торбина к 6,5 годам лишения свободы. Никита Грабчук, который непосредственно совершил нападение, приговорен к 6 годам тюрьмы. Подозреваемые в пособничестве убийству Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович получили по 4 годам заключения, а Виктор Горбунов — 3 года тюрьмы.

Заказчики убийства Гандзюк официально до сих пор не установлены. В этом подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Суд даже арестовывал его, но чиновник вышел на свободу под залог. Сам Мангер свою причастность к преступлению отрицает.