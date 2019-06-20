Дмитро Разумков – голова «Слуги народу». Фото: Олександр Гончаров

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Партія «Слуга народу» та політична сила Святослава Вакарчука «Голос» можуть об'єднатися у разі перемоги на позачергових парламентських виборах.

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Об'єднання «Слуги народу» та «Голосу» не виключене. Про це заявив голова політичної партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в інтерв’ю виданню «Комсомольська правда в Україні».

Політик відзначив, що якщо завдання та цілі політичної сили Вакарчука співпадуть із ідеями команди Зеленського, то об'єднання можливе.

Питання ж не з ким ти будеш об'єднаються, питання — навіщо ти будеш об'єднаються. Якщо ті завдання і цілі, які вони будуть ставити перед собою, співпадуть з ціннісними базисами партії «Слуга народу», то, теоретично, об'єднання можливе, — зазначив Разумков.

Голова «Слугу народу» не відповів, кого бачать у парламенті потенційними учасниками коаліції. Разумков заявив, що конкретніше про об'єднання з іншими партіями можна буде говорити після результатів виборів.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради України заплановані на 21 липня 2019 року.

Нагадаємо, останні соціологічні опитування свідчать, що за партію «Слуга народу» на позачергових виборах до Верховної Ради готовий голосувати кожен другий виборець. Згідно з результатами опитування Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка і Центру «Соціальний моніторинг», до парламенту проходять п’ять політичних партій, ще дві наближаються до прохідного бар'єру.

Партію «Слуга народу» підтримують 49,8% опитаних, які мають намір голосувати і визначилися з вибором. Далі йдуть «Опозиційна платформа — За життя» (10,3% підтримки), «Батьківщина» (9%), «Європейська Солідарність» (8,7%), «Голос» (5,9%).