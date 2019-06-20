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Ракурс
Дмитрий Разумков – глава «Слуги народа». Фото: Александр Гончаров

Разумков не исключил объединения «Слуги народа» с партией «Голос» (ВИДЕО)

20 июн 2019, 13:16
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Партия «Слуга народа» и политическая сила Святослава Вакарчука «Голос» могут объединиться в случае победы на внеочередных парламентских выборах.

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Объединение «Слуги народа» и «Голоса» не исключено. Об этом заявил председатель политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью изданию «Комсомольская правда в Украине».

Политик отметил, что если задачи и цели политической силы Вакарчука совпадут с идеями команды Зеленского, то объединение возможно.

Вопрос же не с кем ты будешь объединятся, вопрос — зачем ты будешь объединятся. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии «Слуга народа», то, теоретически, объединение возможно, — отметил Разумков.

Глава «Слуги народа» не ответил, кого видят в парламенте потенциальными участниками коалиции. Разумков заявил, что конкретнее об объединении с другими партиями можно будет говорить после результатов выборов.

Как известно, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины запланированы на 21 июля 2019 года.

Напомним, последние социологические опросы свидетельствуют, что за партию «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную Раду готов голосовать каждый второй избиратель. Согласно результатам опроса Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра «Социальный мониторинг», в парламент проходят пять политических партий, еще два приближаются к проходному барьеру.

Партию «Слуга народа» поддерживают 49,8% опрошенных, которые намерены голосовать и определились с выбором. Далее следуют оппозиционная платформа — За жизнь" (10,3% поддержки) «Батькивщина» (9%), «Европейская солидарность» (8,7%), «Голос» (5,9%).

Источник: Ракурс


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