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Ракурс
В Одессе 13-летнюю девочку изнасиловал 64-летний продавец киоска. Фото: Цензор

В Одессе 13-летнюю девочку изнасиловал 64-летний продавец киоска

20 июн 2019, 12:50
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Девочку-подростка изнасиловали в Одессе. На 13-летнюю девушку напал 64-летний продавец киоска, к которому подросток пришла за покупками.

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Установлено, что развратные действия насильник совершил в киоске. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

После инцидента девочка пошла домой и рассказала обо всем матери. Женщина в срочном порядке обратилась в Малиновский отдела полиции.

Правоохранители в тот же день задержали подозреваемого в изнасиловании. Злоумышленник свою вину не отрицает, только жалуется на чрезмерное количество алкоголя, которое затмило его сознание.

Полиция открыла уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Если вину злоумышленника докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве неоднократно насиловал 15-летнюю девочку и 2-летнего мальчика пока его сожительница была на работе. Детей он запугивал, что убьет их мать, если они о чем-то расскажут.

Источник: Ракурс


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