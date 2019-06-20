Наказание для педофилов: ввести химическую кастрацию требуют в петиции на сайте Рады, фото — ТСН

https://racurs.ua/n123385-vvesti-himicheskuu-kastraciu-dlya-pedofilov-trebuut-v-peticii-na-sayte-rady.html

Ракурс

Защитить детей от педофилов, в частности, ввести химическую кастрацию, требуют в петиции, зарегистрированной на сайте Верховной Рады. Петицию подали 27 мая этого года, в ней говорится о необходимости безотлагательного рассмотрения законопроекта № 6607.

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Его подали в парламент ровно два года назад — 21 июня 2017 года. В законопроекте речь идет о более жестких мерах, направленных на защиту детей от сексуального насилия.

В Раде законопроект несколько раз проходил комитет, однажды был отозван и отправлялся на доработку.

Автор петиции — Анна Маляр. В тексте она ссылается на исследование Совета Европы «Сколько детей подвергаются насилию в Украине», которое проводилось полтора года назад. Согласно его данным, 21% опрошенных детей подвергались сексуальному насилию.

За это время авторский коллектив вынужден был трижды дорабатывать законопроект № 6607, ища «золотую середину». Каждый следующий вариант — это компромисс между правами детей и правами преступников, — отмечается в петиции.

Законопроект № 6607 предлагает три новации.

Во-первых, это введение Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель этого — не допустить к работе в детских учреждениях лиц, которые ранее осуждались за сексуальное насилие над детьми.

Во-вторых, усиление ответственности за половые преступления против детей.

В-третьих, химическая кастрация. Она является добровольным мероприятием медицинского характера для лиц, совершивших особо тяжкое половое преступление против ребенка и имеют поставленный психиатрами диагноз (педофилия). Химическая кастрация осуществляется в результате введения медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени.

Напомним, что в эти дни Украина содрогнулась от жесткого убийства, которое произошло в Одесской области. В поселке Ивановка правоохранители обнаружили тело пропавшей 13 июня 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко. К поискам ребенка привлекали правоохранителей, спасателей и авиацию. В убийстве подозревают местного жителя.