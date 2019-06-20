Покарання для педофілів: запровадити хімічну кастрацію вимагає петиція на сайті Ради, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n123385-zaprovadyty-himichnu-kastraciu-dlya-pedofiliv-vymagaie-petyciya-na-sayti-rady.html

Ракурс

Захистити дітей від педофілів, зокрема, запровадити хімічну кастрацію, вимагає петиція, зареєстрована на сайті Верховної Ради. Петицію подали 27 травня цього року, у ній йдеться про необхідність невідкладного розгляду законопроекту № 6607.

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Його подали в парламент рівно два роки тому — 21 червня 2017 року. В законопроекті йдеться про більш жорсткі заходи, спрямовані на захист дітей від сексуального насильства.

В Раді законопроект кілька разів проходив комітет, одного разу був відкликаний і відправлявся на доопрацювання.

Автор петиції — Ганна Маляр. У тексті вона посилається на дослідження Ради Європи «Скільки дітей зазнають насильства в Україні», яке проводилося півтора роки тому. Відповідно до його даних, 21% опитаних дітей піддавалися сексуальному насильству.

За цей час авторський колектив змушений був тричі допрацьовувати законопроект № 6607, шукаючи «золоту середину». Кожен наступний варіант — це компроміс між правами дітей і правами злочинців, — відзначається в петиції.

Законопроект № 6607 пропонує три новації.

По-перше, це запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета цього — не допустити до роботи в дитячих установах осіб, які раніше засуджувалися за сексуальне насильство над дітьми.

По-друге, посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

По-третє, хімічна кастрація. Вона є добровільним заходом медичного характеру для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини і мають поставлений психіатрами діагноз (педофілія). Хімічна кастрація запроваджується внаслідок медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

Нагадаємо, що цим днями Україна здригнулася від жорсткого вбивства, яке сталося на Одещині. У селищі Іванівка правоохоронці виявили тіло зниклої 13 червня 11-річної дівчинки Дар’ї Лук’яненко. До пошуків дитини залучали правоохоронців, рятувальників і авіацію. У вбивстві підозрюють місцевого мешканця.