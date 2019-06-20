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Полиция работает над раскрытием убийства журналиста Комарова. Фото: ВЛАСНО.info

Полиция отрабатывает три версии убийства журналиста Вадима Комарова (ВИДЕО)

20 июн 2019, 12:43
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Гибель черкасского журналиста Вадима Комарова полиция переквалифицировала как умышленное убийство.

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Следователи переквалифицировали дело о избиении, определив ее как умышленное убийство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Об этом 20 июня на брифинге заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев, говорится на странице НПУ в Facebook.

В то же время начальник сектора коммуникаций полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко ранее в социальной сети Facebook написал, что правоохранители отрабатывают три основные рабочие версии убийства журналиста Вадима Комарова.

Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии — это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений, — написал Грищенко, но потом удалил свой пост.

По словам Князева, над раскрытием этого преступления работает усиленная группа следователей, которую возглавил первый заместитель главы ведомства — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, 20 июня умер журналист Вадим Комаров. На журналиста напали в центре Черкасс 4 мая и с того времени он находился в состоянии комы в черкасской больнице.

Источник: Ракурс


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