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Поліція працює над розкриттям вбивства журналіста Комарова. Фото: ВЛАСНО.info

Поліція відпрацьовує три версії вбивства журналіста Вадима Комарова (ВІДЕО)

20 чер 2019, 12:43
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Загибель черкаського журналіста Вадима Комарова поліція перекваліфікувала як умисне вбивство.

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Слідчі вже перекваліфікували справу про побиття, визначивши її як умисне вбивство — за ст. 115 Кримінального кодексу України. Про це 20 червня на брифінгу заявив керівник Національної поліції Сергій Князєв, йдеться на сторінці НПУ у Facebook.

Водночас начальник сектору комунікацій поліції Черкаської області Дмитро Грищенко раніше в соціальній мережі Facebook написав, що правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства журналіста Вадима Комарова.

Справа розслідується як умисне вбивство. У слідства є три основні робочі версії — це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів, — написав Грищенко, але згодом видалив свій пост.

За словами Князєва, над розкриттям цього злочину працює посилена група слідчих, яку очолив перший заступник глави відомства — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, 20 червня помер журналіст Вадим Комаров. На журналіста напали у центрі Черкас 4 травня і з того часу він перебував у стані коми в черкаській лікарні.

Джерело: Ракурс


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