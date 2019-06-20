В Одесі 13-річну дівчинку зґвалтував 64-річний продавець кіоску. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n123387-v-odesi-13-richnu-divchynku-z-valtuvav-64-richnyy-prodavec-kiosku.html

Ракурс

Дівчинку-підлітка зґвалтували в Одесі. На 13-річну дівчину напав 64-річний продавець кіоску, до якого підліток прийшла за покупками.

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Встановлено, що розпусні дії ґвалтівник скоїв у кіоску. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

Після інциденту дівчинка пішла до дому і розповіла про все матері. Жінка у терміновому порядку звернулася до Малиновського відділу поліції.

Правоохоронці того ж дня затримали підозрюваного у зґвалтуванні. Зловмисник свою провину не заперечує, лише нарікає на надмірну кількість алкоголю, що затьмарила його свідомість.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом). Якщо провину зловмисника доведуть, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві неодноразово ґвалтував 15-річну дівчинку та 2-річного хлопчика поки його співмешканка була на роботі. Дітей він залякував, що вб'є їхню матір, якщо вони про щось розкажуть.