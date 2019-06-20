Рейтинги партій: "Слуга народу" отримує 50% голосів, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123382-kojnyy-drugyy-za-slugu-narodu-chergovi-reytyngy-sociologiv-infografika.html

Ракурс

У Верховну Раду проходять п’ять політичних партій, ще дві наближаються до прохідного бар'єру, а беззаперечним лідером залишається партія «Слуга народу» — такими є результати опитування Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка і Центру «Соціальний моніторинг».

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Шанси на потрапляння до парламенту зберігають п’ять партій, повідомляє 20 червня сайт «Соціального моніторингу».

Партію «Слуга народу» підтримують 49,8% опитаних, які мають намір голосувати і визначилися з вибором. Далі йдуть «Опозиційна платформа — За життя» (10,3% підтримки), «Батьківщина» (9%), «Європейська Солідарність» (8,7%), «Голос» (5,9%).

Близькі до подолання прохідного бар'єру (5%) партії «Громадянська позиція» та «Сила і честь» (по 4%).

«Соціальний моніторинг» також запитав в опитаних, кого з політиків вони хотіли б бачити в складі нового парламенту. У цьому рейтингу перші місця займають Анатолій Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) і Юлія Тимошенко (36%). Антирейтинг очолили Петро Порошенко (67,2%), Арсен Аваков (65,1%), Михаїл Саакашвілі (62,8%) і Олег Ляшко (62,3%).

Опитування проводилося 7−10 червня, соціологи провели інтерв’ю з 2 тис. респондентів.

Нагадаємо, що 21 липня мають відбутися дострокові вибори у Раду. Наразі Конституційний суд розглядає подання кількох депутатів щодо неконституційності указу глави держави.