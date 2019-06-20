Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підтоплення на Херсонщині. Фото: Pik.ua

Зливи в Україні: на Львівщині та Херсонщині підтопленими залишаються понад 100 домогосподарств (ФОТО, ВІДЕО)

20 чер 2019, 11:16
999

Складні погодні умови, які днями спостерігалися в Херсонській та Львівській областях, призвели до підтоплення сотень домогосподарств та десятків житлових будинків.

Loading...

У Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів, які спостерігалися з 13 червня, сталося підтоплення 252 домогосподарств. Вода підійшла до 69 житлових будинків у селищі Нова Маячка Олешківського району. Станом на 7.00 20 червня підтоплено 120 домогосподарств, у тому числі три житлові будинки. Про це 20 червня повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На Львівщині потужна злива призвела до підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у населених пунктах Пустомитівського, Миколаївського та Золочівського районів. Станом на сьогоднішній ранок в області підтоплені 20 присадибних ділянок в селі Криниця Миколаївського району.

У ДСНС відзначили, що рівень води в постраждалих районах поступово йде на спад.

Підтоплення в Херсонській та Львівській областях. Фото: 05542online.com, 0552.ua, Золочів.нет, Zaxid.net

Підтоплення в Херсонській та Львівській областях. Фото: 05542online.com, 0552.ua, Золочів.нет, Zaxid.net

Підтоплення в Херсонській та Львівській областях. Фото: 05542online.com, 0552.ua, Золочів.нет, Zaxid.net

Підтоплення в Херсонській та Львівській областях. Фото: 05542online.com, 0552.ua, Золочів.нет, Zaxid.net

Нагадаємо, на початку червня в Івано-Франківській області негода наробила лиха — підтопило 15 населених пунктів на території Косівського, Коломийського, Снятинського, Городенківського та Тлумацького районів. Частково зруйнована одна житлова будівля, підтоплені 39 житлових будинків, 170 дворогосподарств та 13 господарських споруд.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Офіс замість Адміністрації: в Зеленського пояснили, як реформуватимуть АП (ВІДЕО)

Адміністрація президента оприлюднила плани своєї реорганізації. Основні події реформи — перейменування АП в Офіс президента України, його переїзд в Український дім, а також утворення директоратів — галузевих аналітичних центрів

Новини України
10:58

Жертвами повені в Туреччині стали семеро осіб, є поранені і зниклі безвісти (ФОТО, ВІДЕО)

У Туреччині жертвами повені стали щонайменше семеро осб. В результаті стихійного лиха троє осіб отримали поранення і ще троє залишаються зниклими безвісти. Синоптики попереджають про продовження злив

Світові новини
10:52

Зеленський розповів, про що спілкувався із Ахметовим (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з бізнесменом Рінатом Ахметовим. З найбагатшою людиною країни глава держави спілкувався з приводу інвестицій, а не про політику

Новини України
21:09   19 чер
Новини партнерів
Загрузка...