Підтоплення на Херсонщині. Фото: Pik.ua

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Складні погодні умови, які днями спостерігалися в Херсонській та Львівській областях, призвели до підтоплення сотень домогосподарств та десятків житлових будинків.

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У Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів, які спостерігалися з 13 червня, сталося підтоплення 252 домогосподарств. Вода підійшла до 69 житлових будинків у селищі Нова Маячка Олешківського району. Станом на 7.00 20 червня підтоплено 120 домогосподарств, у тому числі три житлові будинки. Про це 20 червня повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На Львівщині потужна злива призвела до підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у населених пунктах Пустомитівського, Миколаївського та Золочівського районів. Станом на сьогоднішній ранок в області підтоплені 20 присадибних ділянок в селі Криниця Миколаївського району.

У ДСНС відзначили, що рівень води в постраждалих районах поступово йде на спад.

Нагадаємо, на початку червня в Івано-Франківській області негода наробила лиха — підтопило 15 населених пунктів на території Косівського, Коломийського, Снятинського, Городенківського та Тлумацького районів. Частково зруйнована одна житлова будівля, підтоплені 39 житлових будинків, 170 дворогосподарств та 13 господарських споруд.