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Подтопления на Херсонщине. Фото: Pik.ua

Ливни в Украине: на Львовщине и Херсонщине подтопленными остаются более 100 домохозяйств (ФОТО, ВИДЕО)

20 июн 2019, 11:16
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Сложные погодные условия, которые на днях наблюдались в Херсонской и Львовской областях, привели к подтоплению сотен домов и десятков жилых домов.

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В Херсонской области в результате интенсивных осадков, которые наблюдались с 13 июня, произошло подтопление 252 домохозяйств. Вода подошла к 69 жилым домам в поселке Новая Маячка Олешковского района. По состоянию на 7.00 20 июня подтоплено 120 домохозяйств, в том числе три жилых дома. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На Львовщине мощный ливень привел к подтоплению 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в населенных пунктах Пустомытовского, Николаевского и Золочевского районов. По состоянию на сегодняшнее утро в области подтоплены 20 приусадебных участков в селе Криница Николаевского района.

В ГСЧС отметили, что уровень воды в пострадавших районах постепенно идет на спад.

Подтопления в Херсонской и Львовской областях. Фото: 05542online.com, 0552.ua, Золочев.нет, Zaxid.net

Подтопления в Херсонской и Львовской областях. Фото: 05542online.com, 0552.ua, Золочев.нет, Zaxid.net

Подтопления в Херсонской и Львовской областях. Фото: 05542online.com, 0552.ua, Золочев.нет, Zaxid.net

Подтопления в Херсонской и Львовской областях. Фото: 05542online.com, 0552.ua, Золочев.нет, Zaxid.net

Напомним, в начале июня в Ивано-Франковской области непогода наделала беды — подтопило 15 населенных пунктов на территории Косовского, Коломыйского, Снятинского, Городенковского и Тлумацкого районов. Частично разрушено одно жилое здание, подтоплены 39 жилых домов, 170 домохозяйств и 13 хозяйственных сооружений.

Источник: Ракурс


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