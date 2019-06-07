Из-за ливней на Прикарпатье снова подтопление. Фото: westnews.com.ua

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Ракурс

В Ивано-Франковской области на протяжении прошлых суток наблюдались грозы, сильный дождь, а местами — град.

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Вследствие непогоды подтопило 15 населенных пунктов на территории Косовского, Коломыйского, Снятинского, Городенковского и Тлумацкого районов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Непогода частично разрушила одно жилое здание, подтопила 39 жилых домов, 170 домохозяйств и 13 хозяйственных построек. Большая вода разрушила три автомобильные переезда и один автомобильный мост, повредила дорожное полотно на восьми участках автодорог.

По состоянию на сегодняшнее утро остаются подтопленными 16 жилых зданий в селах Подгайчики, Загайпиль, Матеевцы и 117 домохозяйств в городе Косов. В селе Смодна подтоплено 18 зданий, а в селе Вербовец — 72 хозяйства. По три здания подтопило в селах Росохач и Турка.

В течение суток спасатели совершили 15 выездов для оказания помощи населению по ликвидации последствий непогоды, эвакуировали одного человека из подтопленного жилого дома и откачали 2 тыс. 150 куб. м воды.

Напомним, 6 июня сильный ливень затопил город Новая Каховка в Херсонской области. Под водой оказались проезжие части и улицы, а в селе Новая Маячка Алешковского района подтопило более 50 приусадебных участков.