Через зливи на Прикарпатті знову підтоплення. Фото: westnews.com.ua

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В Івано-Франківській області впродовж минулої доби спостерігались грози, сильний дощ, а місцями — град.

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Внаслідок негоди підтопило 15 населених пунктів на території Косівського, Коломийського, Снятинського, Городенківського та Тлумацького районів. Про це повідомила прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Негода частково зруйнувала одну житлову будівлю, підтопила 39 житлових будинків, 170 дворогосподарств та 13 господарських споруд. Велика вода зруйнувала три автомобільні переїзди та один автомобільний міст, пошкодила дорожнє полотно на восьми ділянках автодоріг.

Станом на сьогоднішній ранок залишаються підтопленими 16 житлових будівель у селах Підгайчики, Загайпіль, Матеївці та 117 дворогосподарств у місті Косів. У селі Смодна підтоплено 18 будівель, а в селі Вербовець — 72 господарства. По три будівлі підтопило в селах Росохач та Турка.

Впродовж доби рятувальники здійснили 15 виїздів для надання допомоги населенню по ліквідації наслідків негоди, евакуювали одну особу з підтопленого житлового будинку й відкачали 2 тис. 150 куб. м води.

Нагадаємо, 6 червня сильна злива затопило місто Нова Каховка в Херсонській області. Під водою опинилися проїжджі частини та вулиці, а в селі Нова Маячка Олешківського району підтопило понад 50 присадибних ділянок.