Поліція назвала причину вбивства дитини. Фото: ТСН

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Поліцейські назвали основну версію вбивства 11-річної дівчинки Дарини Лук’яненко в Одеської області.

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Основною версією злочину є вбивство на сексуальному ґрунті. Головний підозрюваний — 26-річний житель Іванівки, який зараз дає покази. Тіло дівчинки знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні. Про це 20 червня заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

У Національній поліції додали, що правоохоронці зібрали всю необхідну інформацію, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня та з’ясувати всі обставини вбивства.

Силовики нагадали, що пошуками зниклої дівчинки займалися близько 500 працівників Національної поліції, 400 працівників Національної гвардії та 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також були задіяні кінологи з семи областей.

Нагадаємо, Дарина Лук’яненко зникла 13 червня. Вона пішла до танцювального гуртка і відтоді про місце її перебування було невідомо. Тіло дівчинки знайшли 19 червня у вигрібній ямі одного із дворів селища Іванівка.

Полюція затримала підозрюваного. За інформацією ЗМІ, ним виявився 22-річний Микола Тарасов, житель села Іванівка. Хлопець раніше не викликав підозр, був тихим та вів самітницький спосіб життя. Затриманий зізнався, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином та спалив.