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ГПСУ не пропустила провокаторов. Фото: 5 канал

Из Украины выдворили ирландцев за пропаганду ДНР и российскую символику в аэропорту «Борисполь» (ФОТО)

21 июн 2019, 16:24
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Российских пропагандистов, прибывших в Киев из Ирландии, депортировали с территории Украины.

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В четверг, 20 июня, рейсом из Дублина в аэропорт «Борисполь» прибыли два гражданина Ирландии 1998 и 1997 годов рождения. Дальше контрольно-пропускного пункта «Киев» иностранцев не пропустили. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Один из ирландцев был одет в футболку с символикой России, кроме того накануне он находился в РФ. У обоих иностранцев при себе не было билетов на обратный рейс. Также оказалось, что во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ, георгиевские ленточки и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».

Пограничники осмотрели багаж гостей и обнаружили национальную символику России и георгиевские ленты. Ирландцев через государственный границу не пропустили и запретили им въезд в Украину сроком на три года.

Вещи ирландцев. Фото: ГПСУ

Вещи ирландцев. Фото: ГПСУ

Вещи ирландцев. Фото: ГПСУ

Вещи ирландцев. Фото: ГПСУ

Напомним, в марте с территории Украины выдворили российскую пропагандистку Марину Бондарь, которая распространяла в интернете недостоверные и провокационные материалы относительно ситуации в Украине.

Источник: Ракурс


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