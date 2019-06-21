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ДПСУ не пропустила провокаторів. Фото: 5 канал

З України видворили ірландців за пропаганду ДНР та російську символіку в аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)

21 чер 2019, 16:24
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Російських пропагандистів, які прибули до Києва з Ірландії, депортували з території України.

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У четвер, 20 червня, рейсом із Дубліна в аеропорт «Бориспіль» прибуло двоє громадян Ірландії 1998 та 1997 років народження. Далі контрольно-пропускного пункту «Київ» іноземців не пропустили. Про це 21 червня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Один із ірландців був одягненим у футболку із символікою Росії, крім того напередодні він перебував у РФ. У обидвох іноземців при собі не було квитків на зворотний рейс. Також виявилося, що під час посадки літака ці пасажири дістали символіку РФ, георгіївські стрічки та викрикували слова: «ДНР, уперед!».

Прикордонники оглянули багаж гостей та виявили національну символіку Росії та георгіївські стрічки. Ірландців через державний кордон не пропустили та заборонили їм в’їзд в Україну терміном на три роки.

Речі ірландців. Фото: ДПСУ

Речі ірландців. Фото: ДПСУ

Речі ірландців. Фото: ДПСУ

Речі ірландців. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у березні з території України видворили російську пропагандистку Марину Бондар, яка поширювала в інтернеті недостовірні та провокативні матеріали щодо ситуації в Україні.

Джерело: Ракурс


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