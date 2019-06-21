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Ракурс
Олег Ткачук, фото: «Український репортер»

Голова Ради суддів заявив про тиск на судову владу з боку Адміністрації президента

21 чер 2019, 16:19
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Голова Ради суддів Олег Ткачук заявив про тиск на судову владу з боку певних представників Адміністрації президента й звернувся до Генпрокуратури, Держбюро розслідувань та Володимира Зеленського із вимогою вжиття невідкладних заходів для припинення такої ситуації й притягнення винних осіб до відповідальності.

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Відповідну заяву він зробив під час з’їзду Ради суддів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Також він звернувся до ЗМІ, громадянського суспільства та міжнародних установ з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася, й стати на захист демократії в Україні.

За словами Ткачука, до нього останнім часом надходить інформація від суддів з різних регіонів про те, що з Адміністрації президента до них телефонують і вимагають, щоб делеговані від цих суддів члени Ради суддів зірвали її засідання.

На сьогодні заплановане засідання Ради суддів для вирішення питання скликання позачергового з’їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного суду України та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ткачук наголошує, що ця ситуація не відповідає демократичним засадам, є реальною загрозою для судової влади та може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра, а також поставити під сумнів здатність судової влади самостійно вирішувати свої внутрішні питання

Нагадаємо, нещодавно у Зеленського заявили, що судова реформа в Україні провалилася й оголосили про наміри провести її ревізію.

Джерело: Ракурс


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